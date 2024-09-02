Mısır Cumhurbaşkanı Sisi geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 4 Eylül'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor. Ziyarette İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınacak. Türkiye ile Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de açıkladı: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de açıkladı: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

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12 yıl aradan sonra 'dan 'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin çarşamba günü Ankara'da olması beklenirken bu ziyaret Sisi'nin ilk Türkiye ziyareti olacak.

Ziyaret Cumhurbaşkanı 'ın davetiyle gerçekleşecek. Sisi, Beştepe'de resmi törenle karşılanacak ve iki liderin başbaşa görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Görüşmede Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar konuşulacak. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, İran'ın misilleme beklentisi ve Ortadoğu'da artan gerilim de iki liderinde gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.

İLK TOPLANTI

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

Türkiye ve Mısır arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda işbirliğinin artırılması konuşulacak.

Savunma alanındaki anlaşmalar da iki liderin gündem başlıkları arasındaki konular arasında yer alıyor.

Turizm, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda işbirliğini geliştirecek yeni adımların atılması ve anlaşmaların imzalaması bekleniyor.

İLİŞKİLERDEKİ KOPMA NOKTASI DÜZELTİLDİ

Gelecek sene 100. yılını kutlayacak olan Türkiye-Mısır diplomatik ilişkileri, 2013’te kopma noktasına gelmişti.

Sisi, Mısır’ın seçimlerle iş başına gelen ilk lideri olan Muhammed Mursi’yi 3 Temmuz 2013’te askeri darbeyle devirmiş ve daha sonra devlet başkanı olarak yerine geçmişti.

O dönem Mursi ile kapsamlı ilişkiler geliştirmek isteyen ve bunu “Ankara-Kahire ekseni” olarak tanımlayan Türkiye, Sisi’nin darbesine en sert tepkiyi veren ülkelerin başında geldi ve bu tutumunu uzunca bir süre devam ettirdi.

Ancak süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl 14 Şubat'ta Kahire’ye yaptığı ziyaret sonrasında ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Mısır'dan cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye son ziyareti, 2012'de dönemin Mısır lideri Muhammed Mursi gerçekleştirmişti.

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