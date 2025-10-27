Mısır fırını evi ve serenderi kül etti

Piraziz ilçesine bağlı Bozat Armutçukuru Hatipli mahallesinde dün gece saatlerinde eski usul mısır fırınından etrafa sıçrayan köz, çevredeki kurumuş otları tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen yangın önce serendere oradan da eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Piraziz ve Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonrasında ev ve serender kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.