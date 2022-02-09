Mısır kalecisi penaltı kurtarınca bıçaklandılar: 3 kişi yaralandı

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, 6 Şubat Pazar günü Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.



Afrika Uluslar Kupası finali için Mısır ve Senegal karşı karşıya geldi.

5 Mısırlı da, İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 01.00 sıralarında kaldıkları evde, maçı izliyordu.

MISIR KALECİSİ PENALTI KURTARINCA ORTALIK KARIŞTI



Maç sırasında Mısır kalecisi penaltı kurtardı. Mısırlılar buna sevindi. Gürültüden rahatsız olan Türk komşuları İ.B. gençleri uyarmak için oturdukları daireye geldi.



''TÜRK KOMŞU BIÇAKLA EVİ BASTI'' İDDİASI

Mısırlı gençlerin iddiasına göre İ.B. kapı açıldığı gibi içeri daldı, elindeki bıçakla gençleri evin içinde kovalamaya başladı.

İ.B. önce bir kişiyi elinden yaraladı. Ardından diğer odaların kapılarına vurarak Mısırlıları odalarından çıkarmaya çalıştı. 5 gençten biri İ.B.'yi iterek kendini dışarı attı.



Dışarı kaçan genç olayların sakinleştiğini düşünerek tekrar yukarıya çıktı. Ancak 17 yaşındaki Gehad Mahmoud Ibrahim Abdou'yu, İ.B. sırtından bıçakladı. Yousef Mohammed Elsayed de, İ.B. ile konuşmaya çalıştı.



İddiaya göre bir başka komşu da olaya karıştı, 21 yaşındaki Yousef'i duvara ittirdi, İ.B. bıçağıyla Yousef Mohammed Elsayed'e doğru hamle yaptı, 21 yaşında tıp öğrencisi olduğu öğrenilen Elsayed'i omzundan yaraladı. Diğer komşular polise haber verdi.



Yousef Mohammed Elsayed, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.



İhbar üzerine olay yerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler İ.B. isimli kişiyi, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yousef Mohammed Elsayed'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

''ÇEŞİTLİ YERLERE SAKLANDIK''



Olaya şahit olan Ahmad Nasır Khames ise yaşananları şöyle anlattı:



''Maç bittikten sonra karşı komşumuz eve geldi kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açtığımız gibi kapıyı iterek içeri daldı. Bıçağını çekti, bir arkadaşım elini siper edince elinden yaralandı. Çeşitli yerlere saklandık. Bir arkadaşım adamı itip dışarı kaçtı. Bir kişiyi yakaladı, saldırmaya çalıştı ama sadece tişörtünü kesti. Birkaç arkadaşım evden kaçtı.

''SES YAPTIYSAK POLİSİ ARAYABİLİRDİ"

Biz ses yapmadık, yaptıysak bile polisi arayabilirdi. Sadece Senegal bize karşı bir penaltı kullandı, Mısır'ın kalecisi tutunca sadece bir kez ses çıkardık.''

SALDIRGAN KOMŞU TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde 5 Mısırlının kaldığı içlerinden birinin futbolcu, diğerlerinin ise Türkiye'de öğrenci olduğu öğrenildi.