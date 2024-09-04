Mısır lideri Sisi Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz Gazze'deki soykırımın sona ermesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi.
Karşılama heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, burada yaptığı açıklamada, "Ziyaretim, iki ülke arasında yeni bir işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masadaydı. Toplantıda, Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar ele alındı.
KONSEYİN İLK TOPLANTISI
Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapıldı.
Toplantı, iki ülkeden bakanların katılımıyla gerçekleştirildi ve yaklaşık iki saat sürdü.
17 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alındı.
Ayrıca ilişkileri güçlendirmeye yönelik maliye, enerji, şehircilik ile sağlık gibi alanlarda toplam 17 anlaşma imzalandı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
ERDOĞAN: KAHİRE ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, Kahire ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "O günden bu yana diyalogumuzu en üst seviyede tuttuk" dedi.
Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerin tesisininin 100. yılını kutlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Ticaret ve ekonomi, işbirliğimizin en önemli boyutunu oluşturuyor. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı şekilde ilerliyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile enerji konusunda işbirliğinin devam edeceğini de belirtti.
Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinen Erdoğan, iki ülkenin bölgesel barış ve istikrara katkılarının hayati önemde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Gazze başta olmak üzere düzenli istişare konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin odağında Filistin yer aldı. Bu konuda ortak bir duruşa sahibiz. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi ve ateşkes önceliğimiz olmaya devam ediyor."
"İSRAİL, FİLİSTİN İRADESİNİ AÇLIKLA KIRMAYA ÇALIŞIYOR"
İsrai'in insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek suçlarına yenisini eklediğine dikkat çeken Erdoğan, "İsrail bombalarla kıramadığı Filistin iradesini açlık ve susuzlukla kırmaya çalışıyor. Öte yandan Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabulucuk yapıyor. Biz de destek veriyoruz. Ancak İsrail'in uzlaşmaz tutumu devam ediyor. Son olarak müzakere muhatabını şehit ederek niyetini göstermiştir" ifadelerini kullandı.
Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını hatırlatan Erdoğan, "Katillerin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır. Uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Netanyahu hükümetinin tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasına karşı adım atılmıyor" diye konuştu.
SİSİ: TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASINDAN MEMNUNUZ
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinin ortak hedefleri arasında yer aldığını söyledi ve "Türklerin ülkemize yatırım yatması önemli bir husustur" dedi.
Sisi, Gazze'deki duruma da değinerek Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteklerinin tam olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:
"Bölgesel insani kriz konusunda beraber çalışma kararı aldık. Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız. Ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki ihlallerin son bulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda mutabık olduk."
Mısır lideri ayrıca güvenlik ve istikrar konusunu da ele aldıklarını belirtti. Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasını memnuniyetle kaşıladıklarını ifade etti.
SİSİ'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, toplantılar devam ederken resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade ettim" dedi.
İki köklü devletin arasında derin tarihi ve halk ilişkileri bulunduğunu ifade eden Sisi, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğundan bu yana güçlü siyasi ilişkiler mevcuttur. Bugünkü ziyaretim ve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyareti, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası arenada üstlendiği rol doğrultusunda, Mısır ve Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği döneminin başlatılmasına yönelik ortak iradeyi yansıtmaktadır.
Sisi, ziyaretlerin "kardeş halkların beklentilerini ve arzularını karşılamayı amaçladığını" da sözlerine ekledi.
İKİ ÜLKE HANGİ KONULARDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi'nin huzurunda imzalanan 17 anlaşma şöyle:
- Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi
- Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Arasında Rekabet Politikası Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Ve Mısır Ulusal Demiryolları (ENR) Arasında Demiryolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık Ve Nüfus Bakanlığı Arasında Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Mali ve Ekonomik Konularda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası
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