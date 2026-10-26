Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Sisi'ye Suudi Arabistan'ın savunmasına destek için yetki verdi

Mısır Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Riyad'ın talebi halinde Cumhurbaşkanı'na Suudi Arabistan 'a savunma alanında destek sağlamak için gerekli adımları atma yetkisi verilmesine ilişkin öneriyi oylamak üzere Meclis üçüncü kez toplandı.

Toplantıda Sisi'ye yetki verilmesi kararı üçte iki çoğunlukla onaylandı.

Mısır anayasasına göre aynı zamanda silahlı kuvvetleri başkomutanı olan cumhurbaşkanı, Ulusal Savunma Konseyinin görüşünü almadan ve meclisin üçte iki çoğunluğunun onayı olmadan savaş ilan edemez ve silahlı kuvvetleri ülke sınırları dışına gönderemez.



MISIR'IN SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK VERME YETKİSİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 18 Ekim'deki açıklamasında, Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, kendilerinden talep edilmesi halinde gerekli yetkinin verilmesi için Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını söylemişti.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi de aynı gün yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar vermişti.

Sisi'nin Suudi Arabistan'a destek verilmesi için yetki talep etmesinin ardından aynı gün toplanması beklenen Mısır Meclisi, iki gün üst üste aldığı erteleme kararıyla konuya ilişkin görüşmeleri bugüne ertelemişti.

Mısır Cumhurbaşkanı 21 Ekim'deki açıklamasında, Suudi Arabistan'ı savunma konusunda ülkesinin askeri çabalarının Yemen'e saldırmayı kapsamadığını ifade etmişti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.