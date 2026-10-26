Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

Mısır Meclisi tarafından alınan bu kararın, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan 'a yönelik saldırılarıyla genişleyen bölgesel çatışmanın içine Kahire'yi doğrudan çekebileceği yorumları yapıldı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ilerleyişleri, Mısır'ın Süveyş Kanalı'na açılan stratejik Babülmendep Boğazı'nı da tehdit eden Husilere karşı Riyad'ın yardım talep etmesi durumunda, Körfez'deki Arap müttefikinin savunulmasının meclis tarafından onaylamasını istemişti.

Mısır, İran'ın ve İran destekli grupların Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sık sık kınamış ancak doğrudan çatışmaya girmemiş ya da Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı 'na katılmamıştı.