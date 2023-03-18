Mısır'a 10 yıl sonra ilk ziyaret | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahire'de

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10 yılın ardından Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret yapılıyor.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 27 Şubat 2023’te deprem bölgesini ziyaret etmişti. Mısır 11 ili sarsan depremin ardından en hızlı harekete geçen ülkelerden biriydi.

O görüşmeden sadece bir ay sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu kez ikili ziyaret kapsamında Kahire’de.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerini normalleştirme çabalarının yanısıra, Libya gibi bölgesel konular ele alınacak. Turizm ve ticaretin geliştirilmesi için yapılacaklar da masada olacak.

Ziyarette dair en çok merak edilen, tarafların ilişkileri yeniden büyükelçi seviyesine çıkarıp çıkarmayacağı.

Ankara-Kahire ilişkileri, 2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.



"İLİŞKİLERİN YENİDEN TESİSİNİN BAŞLANGICI"

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı'nın Mısır'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürme, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurulacak derin diyalogun başlangıcı (ilk adımı) hükmündedir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ziyaretle iki ülke ve iki kardeş halkın çıkarlarını gözeten ortak bir anlayışa ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.



Ebu Zeyd'in açıklamasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yapacağı ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılımıyla kapsamlı görüşmeler yapılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

