Mısır'da Gazze görüşmeleri | Hakan Fidan: Uzlaşma olursa ateşkes olacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye kendi ödevlerini yerine getirdiği gibi bölge ülkeleri ve uluslararası toplum da görevlerini yerine getirmelidir." dedi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları en önemli sorunlardan biridir diyen Fidan, "Suriye'de huzur ve güvenliğin temini toprak bütünlüğü ile mümkün olacaktır. Suriye halkının da uluslararası toplumdan beklentisi İsrail'in saldırılarına net şekidle karşı çıkılması" diye konuştu.

"SDG DENKLEMDEN ÇIKMALI"

"Bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden çıkması gerekiyor." diyen Hakan Fidan, "Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi için atılacak adımları konuştuk. Suriye'nin güvenliğine kasteden ussurlar ülkemiz için de güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Atılması gereken adımlar olduğunu ve tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "SGD takiye yapmamalı, 10 Mart mutabakatına uymalı. Türkiye'nin dışında bölgenin kaderine etki eden çıban başı olmasını istemiyoruz." dedi.

"UZLAŞMA OLURSA ATEŞKES OLACAK"

Mısır'da yapılan Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin de konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD'de liderlerimizin Trump'la birlikte yaptıkları planın hayata geçmesi için görüşmeler söz konusu. Hamas'ın cevabı oldukça yapıcı bir cevaptı. Taraflar arasında başlayan görüşmelerde bugün yeni bir aşamaya gelinmiş durumda. MİT başkanımızla kendisi ile konuştuk son durumu. Katar, Mısır, Amerika ve Türkiye kendi yapıcı görüşleriyle müzakere süreci sürüyor. Hedeflenen 4 husus üzerinde tartışmalar devam ediyor. Bugün uzlaşmaya varılırsa bir ateşkes ilan edilecek. Ateşkese müteakip her iki tarafında elinde bulunan, Hamas'ın elindeki rehineler ve cesetler, İsrail'in elindeki müebbet hapse mahkum olanların değişimi olacak. İnsani yardımların yüksek miktarlara çıkması. Dördüncü madde de İsrail'in geri çekilme sürecini başlatması. Netanyahu hükümetinin her zaman kafasında bozucu bir planı oluyor. Başta ABD olmak üzere herkes bunun farkında." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Hasan Şeybani ise, Suriye halkının Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağını söyledi.

Şeybani, "Suriye anayasası ve uluslararası hukuk kapsmaında adımlar adımlar atıldı. Ülkemizin toprak bütünlüğü esasını vurgulamış olduk. SDG iel bir seri diyaloglar gerçekleştirdik. Tek ülke ve tek ordu ve tek toprak olması içindi. Bölünmeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu da ifade ettik. Bu bğlamda İsrail hala güvenliğimizi tehdit ediyor. SDG ile tek devlet esasına dayalı diyalog sürdürüyoruz." dedi.

Mutabakatın kağıt üstünde kaldığını söyleyen Şeybani, "SDG'yi anlaşmaya uymaya davet ediyoruz. Bu anlaşmanın uygulamasının aksaması Suriye halkının kayıp vermesine ve hizmetlerin daha geç ulaşmasına neden olmaktadır." diye konuştu.

