Mısır'daki Türk vatandaşları İstanbul'a döndü

Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilecek.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 20:45

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Mısır'da bulunan ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kahire'ye gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.

Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'den aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında inen yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na gönderildi.  

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