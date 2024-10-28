Mısır'dan Türkiye'ye getirildi: Yolcunun valizinden timsahlar ve varanlar fışkırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H.'nin valizinde arama yapıldı.



Arama sonucu valizde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.