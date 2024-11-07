Mısırlı’dan İstanbul’da yüksek kar vaadi yalanıyla milyon dolarlık vurgun

İstanbul ’da bir kişi “Davalarımı kazanıp, paranı vereceğim.” diyen dolandırıcının ağına düştü. Olay, mağdur Y.Ö.’nün 8 Eylül Pazar günü polis merkezine giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Y.Ö., 10 yıl önce tanıştığı bir kişinin, yabancı ülkelerde devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden para talep ettiğini anlattı.

Mağdur, şüphelinin kendisine yüksek kar vadettiğini de söyledi.



Yıllar içinde mağdur Y.Ö. 3,5 milyon dolar ve 5,7 milyon lira verdiği yabancı uyruklu şüpheli tarafından dolandırıldı.



Mısır uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.



Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.