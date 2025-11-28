Mısra Öz beraat etti

Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de yaşanan tren kazasına ilişkin davanın, 25 Haziran 2020'de görülen duruşmasından sonra bir polis memuru tarafından kaydedilen görüntülerle, Mısra Öz'ün mahkemeye heyetine hakaret ettiği öne sürülerek dava açılmıştı.

Savcı mütalaasında, söylenenlerin ağır eleştiri mahiyetinde olduğunu belirterek Öz'ün beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, bahse konu suçun oluşmadığına kanaat getirerek Öz'ün beraatine karar verdi.

Edirne’den İstanbul’a gitmek için hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkıp devrilmişti.

Kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmişti.