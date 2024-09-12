Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında? (İdil Bilgen hakkında bilinenler)

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. Miss Turkey'de 2 numara ile yarışan İdil Bilgen,ülkemizi Miss World'de temsil edecek. Peki, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir?

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında? (İdil Bilgen hakkında bilinenler)

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski güzellerin jüri koltuğunda yer aldığı 2024 birincisi İdil Bilgen oldu.

Birincilik heyecanını paylaşan Bilgen, "Birinci olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim bilmiyordum. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni heyecanlandırıyor. " ifadelerini kullandı. 


İDİL BİLGEN KİMDİR?

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen 'yi Miss World'de temsil edecek.

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