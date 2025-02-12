MİT 2024 Faaliyet Raporu yayımlandı | İbrahim Kalın'dan Suriye mesajı

MİT'in 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı.



Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz bütün Türk Milleti'nin hizmetkarıyız." sözüyle başlayan faaliyet raporunun sunuş yazısını ise, MİT Başkanı İbrahim Kalın kaleme aldı.



Kalın, sunuş yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Vatan İçin Her An Her Yerde' şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle, sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkanlarıyla hizmet etmiştir. Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir."



Kalın, 2024'ün, küresel kırılganlıkların had safhada yaşandığı, barış ve istikrarın çok boyutlu tehditlerle sınandığı bir yıl olduğunu belirtti.

"MİT, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ YAKINDAN TAKİBİ SÜRDÜRECEK"



Suriye'nin yeni dönemini de değerlendiren MİT Başkanı Kalın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne şu sözlerle vurgu yaptı:

"2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye’deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur. Suriye sahasındaki başarılarını, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak devletimizin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açan MİT, bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecektir."

TERÖRLE MÜCADELE



İbrahim Kalın, geçtiğimiz yıl terörle mücadelede atılan adımları da anlattı. "Terörsüz Türkiye" mesajı dikkat çeken Kalın şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı boyunca güvenlik güçleriyle koordineli şekilde; terör örgütlerinin ve organize suç yapılarının faaliyetlerini akamete uğratan çok sayıda müşterek operasyona imza atılmıştır. PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına 'Terörsüz Türkiye' ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir. PKK/KCK ile mücadelede; nokta operasyonlar ile hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe vurulmuştur."



MİT Başkanı Kalın, yazısında Gazze'de kalıcı ateşkes arayışlarına devam edileceğini de kaydederek, "Gazze meselesi, 2025'te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecektir." dedi.