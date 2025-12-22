MİT 3 bin kilometre gitti yakalayıp getirdi

MİT, DAEŞ'in sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DAEŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.



MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Türk kökenli teröristin DAEŞ'e ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

SİVİLK HALKA YÖNELİK İNTİHAR EYLEMİ PLANLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Teröristin, Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde de bilgilere ulaşıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Gören'in yeri tespit edildi ve MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Terörist Mehmet Gören ifadesinde örgüt talimatlarına, aldığı eğitimlere ve örgüt yöneticilerine ilişkin bilgi verdi.