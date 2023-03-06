MİT Başkanı Hakan Fidan: Ajan ağları çökertildi

Fidan FETÖ ile mücadelede örgütün gizli haberleşme yöntemleri, mahrem yapılanmaları, yurt dışındaki faaliyetleri ve kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmaların kesintisiz sürdüğünü de belirtti.



Hakan Fidan, farklı ülkelerdeki 100'den fazla örgüt mensubunun Türkiye'ye getirildiğini söyledi.



Fidan, "İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal ağların beraberinde getirdiği imkanlar milli güvenliğimizi ve menfaatlerimizi hedef alan casusluk faaliyetleri için de yeni fırsat pencereleri ortaya çıkarmaktadır." ifadesini de kullandı.

"AJAN AĞLARINI ÇÖKERTMİŞTİR"



Hakan Fidan şu değerlendirmelerde bulundu:



"MİT, istihbarata karşı koyma alanında yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökertmiştir."



Fidan, MİT'in 2022'de Suriye, Ukrayna, Libya gibi sahalarda operasyonel çalışmaların yanı sıra müzakerelere yön verilmesi, ve kriz yönetim süreçlerinin koordine edilmesi konularında da görev üstlendiğini belirtti.