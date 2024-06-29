MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı , Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü.

Görüşmede ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Ayrıca Kalın, Haniye’nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve  halkı için başsağlığı diledi ve ’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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