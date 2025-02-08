MİT Başkanı İbrahim Kalın, İran'ı ziyaret etti

MİT Başkanı Kalın, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi.



Görüşmelerde PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesi masaya yatırıldı.



İran tarafından yapılan açıklamada ise taraflar, ikili ilişkilerin yakın ve kardeşçe olduğunu vurguladı. Türkiye ve İran'ın pek çok konuda ortak bakış açısına sahip oldukları ifade edildi.