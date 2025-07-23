MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin siyasi parti ziyaretlerine dün de devam etti.



İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini ziyaret eden Kalın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bilgi verdi ve partilerin önerilerini aldı.



YARIN CHP İLE GÖRÜŞECEK



Kalın, son olarak yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 16.30'da Meclis'te görüşecek.

