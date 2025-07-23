MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın pazartesi günü başlattığı Meclis turu yarın CHP ile son bulacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı Terörsüz sürecine ilişkin siyasi parti ziyaretlerine dün de devam etti.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini ziyaret eden Kalın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bilgi verdi ve partilerin önerilerini aldı.

YARIN İLE GÖRÜŞECEK

Kalın, son olarak yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 16.30'da 'te görüşecek.

Kalın'dan siyasi partiler turu

Kalın'dan siyasi partiler turu

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...