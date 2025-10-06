MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan yeni kitap: "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk"

İbrahim Kalın'ın, "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

İnsan Yayınları tarafından basılan kitabın tanıtım yazısında, Kalın'ın 2019 yılında Almanya'nın Todtnauberg köyündeki Alman filozof Martin Heidegger'in kulübesini ziyaret ettiği, Kara Orman'ın tabiatıyla bütünleşen kulübenin, çağdaş felsefe tarihinde "varlık" meselesini yeniden gündeme getiren Heidegger'in düşüncesinin fiiliyata döküldüğü sembolik bir mekan olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Yazıda, "Kalın'ın yeni kitabı 'Heidegger'in Kulübesine Yolculuk', Sokrat-sonrası 'varlık' sorusunu unutan, 'varlık'ı onun tezahürü olan varlıklara kurban eden Batı düşüncesinin serencamını ve bu ontolojik sapmanın doğurduğu krizin aşılması için 'varlık'a yeniden dönmenin felsefi ve ahlaki gerekliliğini ortaya koyan bir davettir." ifadeleri kullanıldı.

Tanıtım yazısında şunlara yer verildi:



"Heidegger'in kulübesinden yükselen çağrıya eşlik ederek yersiz-yurtsuz kalmış modern insana, köklere dönüşün imkanlarını sunan ve herkese kendi varlık yolculuğunu hatırlatan bir sesleniş özelliğindeki kitabında İbrahim Kalın, akademik yahut popüler kaygılardan uzak durarak gönlünden geldiğince kaleme sarılarak, yıllardır okuru olduğu Heidegger ile pek çok meseleyi yeniden müzakere ediyor.