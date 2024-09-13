MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da, Hamas Siyasi Büro liderleriyle, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın başkentte Hamas Siyasi Büro liderleriyle yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası gibi konular ele alındı.

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmede, Hamas'ın müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Görüşmede, ayrıca, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

MİT bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.​​​​​​​

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