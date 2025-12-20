MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkitalı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.



“Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında yapılan görüşmede, Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdi. Görüşmede, garantör ülke olarak Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verildi, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmaların ele alındı.

Görüşmede ayrıca, her iki heyetin de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldığı belirtildi.