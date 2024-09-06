MİT Başkanı Kalın Libya'yı ziyaret etti: Milli Birlik Hükümeti ile ikili ilişkiler ve Gazze konusu ele alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın,Libya’nın başkenti Trablus’ta Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başkanı Abdulhamid Dibeybe ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.  Görüşmelerde, Kalın ve Dibeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze’deki güncel olaylar yer aldı.

MİT Başkanı Kalın Libya'yı ziyaret etti: Milli Birlik Hükümeti ile ikili ilişkiler ve Gazze konusu ele alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı , üst düzey temaslarda bulunmak üzere ’nın başkenti Trablus’a ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başkanı Abdulhamid Dibeybe, Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın’ın Libya’da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındığı belirtildi ve ’nin, Libya’nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi.

Ayrıca Libya’daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisi gündeme geldi.

Kalın ve Dibeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze’deki güncel olaylar yer aldı.

Ortadoğu’daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildi.

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