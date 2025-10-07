MİT Başkanı Kalın, Mısır'da Gazze müzakerelerine katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Planı'nın Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine katılacak.



Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Kalın yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve HAMAS yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’a başlamıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.



Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.

İLK GÜNDEM ÇEKİLME VE ESİRLERİN DURUMU



Mısır’daki görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınıyor.



Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in de katılımıyla gerçekleşiyor. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililer yer alıyor.



Hamas heyetine ise İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı Halil el-Hayye başkanlık ediyor.



20 MADDELİK PLANDA NELER VAR?



ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan Gazze Planı, sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor. Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de içeriyor. Madde madde Trump'ın Gazze planı şöyle:



-Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.



-Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.



-İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.



-İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.



-ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.



-İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.



-İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.



-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.



-Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.



-Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.



-Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tüm yardımlar hemen Gazze Şeridi'ne gönderilecek.



-Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtım, BM ve Kızılay aracılığıyla, iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek



-Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.



-Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.



-Komitede, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alması bekleniyor.



-Komite, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin kalkınması için finansmanı sağlayacak.



-Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ekonomik kalkınma planı hazırlanacak. Özel ekonomik bölge kurulacak.



-Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.



-Hamas ve diğer gruplar, Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir role sahip olmayacaklarını kabul edecek.



-İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.



-Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, öneri genişletilmiş yardım operasyonu da dahil olmak üzere terörden arınmış bölgelerde işletilecek.