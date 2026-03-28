MİT Başkanı Kalın: Savaşı önlemeye çalışıyoruz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ortadoğu'da devam eden savaşta müzakere masası kurulması için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uluslararası iletişim platformu STRATCOM'da bir konuşma gerçekleştiren Kalın, Türkiye'nin bölgede oldubittilere izin vermeyeceğini söyledi.

"Birbirini tetikleyen savaştaki gelişmeler neticesinde savaş İran'ın ötesinde tüm Körfez'e yayılmış durumda." diyen Kalın, "İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa Körfez bölgelerine yapılan saldırıların da amaca hizmet etmediğini ifade etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ BİR AN ÖNCE SONA ERDİRİLMELİ"

Körfez ülkeleri ile yapılan görüşmeler sırasında savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Kalın, "İsrail üzerindeki baskının artırılması, savaşı başlatan aktör üzerinde yoğunlaşılarak bu savaşın küresel krize dönüşmesini önlemek için çaba sarf etmemiz gerekiyor." dedi.

Kalın, "Müzakere masası kurulması için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

"İSRAİL ÇABALARI SABOTE EDİYOR"

Barış görüşmelerinin olması için bir zemin oluşması gerektiğini ifade eden MİT Başkanı, şöyle devam etti:

"- Savaştan önce olduğu gibi savaş başladığından beri her seferinde bir iletişim kanalı açma çabasını sabote eden İsrail'in son iki günde yaptığı saldırılarla bu girişimleri boşa çıkarmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güvenliği için bir takım önemli dersler çıkartıyoruz. Ülkemizin güvenlik duvarını güçlendiriyoruz. Bu yönde bir takım adımlar attığımızı söylememe müsaade ediniz."