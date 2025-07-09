MİT Başkanı Kalın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüştü

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar art arda geliyor. Silah bırakma aşaması 11 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Bir yandan da Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin süreç takip ediliyor.

Komisyonun Meclis tatile girmeden önce kurulması ve yaz boyu çalışması hedefleniyor.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı makamında kabul etti.



Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Kalın daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

TBMM'den yapılan açıklamada, "Kabulde, MİT Başkanı Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanımız Kurtulmuş’a kapsamlı sunum yaptı. Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

BAĞDAT'A GİTMİŞTİ

Süreçte Erbil ve Bağdat yönetimleriyle yapılacak koordinasyon da önemli.

Bu nedenle MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Kalın'ın Bağdat'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Terörsüz Türkiye başta olmak üzere karşılıklı sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı.

Ve bu kritik gelişmeler yaşanırken gözler cuma gününde. İlk grubun Süleymaniye kırsalında silah bırakması bekleniyor.



Silah bırakanların Irak içinde kalacağı ancak örgütteki faaliyetlerine devam etmeyeceği öğrenildi.



Silah bırakma sürecinin kesintiye uğramadan sürmesi çok önemli.



Sürecin uzamasının yaratacağı riskler göz önünde bulundurulduğundan bu aşamanın 2 ila 5 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Dünyadaki benzer örnekler de inceleniyor.

