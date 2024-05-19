MİT Başkanı Kalın'dan 19 Mayıs mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gençlere seslenen Kalın, "Her daim yanınızdayız. Milli Mücadele ruhu dimdik ayaktadır." dedi.

MİT Başkanı Kalın'dan 19 Mayıs mesajı

MİT Başkanı , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençlere seslendi.

İbrahim Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz gençler, sizler bu toprakların geleceği, umudun ve yeniliğin taşıyıcılarısınız. Bu kutlu yürüyüşte, ülkemizin geleceğine yön verecek siz değerli gençlerimizin daima yanında olacağımızı bilmenizi isterim.

"MİLLİ MÜCADELE RUHU DİMDİK AYAKTA"

Her biriniz, bu kıymetli toprakların geleceğini şekillendirecek akla, inanca ve güce sahipsiniz. Milli Mücadele ruhu her daim dimdik ayaktadır ve bu ruh vatan için her an her yerde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir."

19 Mayıs'ı mihenk taşı olarak tanımlayan MİT Başkanı Kalın, "Sevgili gençler; milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş hareketinin ve bir millerin yeniden dirilişinin adıdır." dedi.

Kalın mesajını "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten tebrik eder, hepinize sağlık, başarı ve huzur dolu bir ömür temenni ederim." ifadesiyle sonlandırdı.

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