MİT Başkanı Kalın'dan Libya ziyareti: Halife Hafter ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter'le Bingazi'de görüştü.



Bu Ankara-Bingazi hattında uzun süre sonra gerçekleşen ilk görüşme olma önemini taşıyor. İç savaşın yaşandığı Libya'da, Ankara başkent Trablus'taki Libya merkezi hükümetine destek veriyor. Ülkenin doğusu ise Hafter yönetiminde.



İbrahim Kalın'ın Hafter'le gerçekleştirdiği Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Görüşmeye Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı.



Türkiye-Libya temasları son dönemde hız kazanmış durumda.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Dolmabahçe'de görüşlmüştü.

DONANMAYA AİT GEMİ BİNGAZİ'Yİ ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanlığı ise TCG Kınalıada Korveti'nin Bingazi Limanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.



Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetleri toplantı yaptı. Görüşmede Türk heyetine Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlık etti.



Libya kanadından ise toplantıda Ulusal Ordu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter yer aldı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, "Tek Libya Tek Ordu" hedefiyle gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı.



Toplantıların ardından Orgeneral Saddam Hafter, TCG Kınalıada'yı da ziyaret etti.

