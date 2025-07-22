MİT Başkanı Kalın, Dervişoğlu ile görüştü

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaretleri sürüyor.

Kalın, komisyona üye vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti TBMM Grubu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez'in de yer aldığı görüşmede; MİT Başkanı Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

DERVİŞOĞLU: DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ



İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Bir gazetecinin görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusunu Dervişoğlu, "Bilmediğimiz bir şeyi öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye yanıtladı.



Başka bir gazetecinin, "Bir Kürt, bir Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisine ne diyorsunuz?" demesi üzerine Dervişoğlu, "Söyleyene sorun." karşılığını verdi.

KALIN YENİ YOL PARTİSİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

İbrahim Kalın'ın bir sonraki ziyaret adresi ise Yeni Yol Partisi oldu. Kalın; Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ ile görüştü.