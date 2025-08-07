MİT, FETÖ'nün mahrem imamını kaçma hazırlığındayken yakaladı

FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada MİT koordinesinde düzenlenen operasyonla Manisa'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, hakkında mahkumiyet ve arama kararı bulunan '’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken olduğu tespit edildi.

Bunu üzerine MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi. 

sonucunda FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman, Manisa’da yakalandı.

