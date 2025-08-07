MİT, FETÖ'nün mahrem imamını kaçma hazırlığındayken yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, hakkında mahkumiyet ve arama kararı bulunan FETÖ'’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken olduğu tespit edildi.



Bunu üzerine MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi.



Operasyon sonucunda FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman, Manisa’da yakalandı.