MİT gizliliğini kaldırdı, sitesinde paylaştı: Nazım Hikmet'e ait olduğu düşünülüyor

Nazım Hikmet'in ünlü Davet şiirinin dizeleri şöyle:



"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim...



Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim...



Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim...



Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."