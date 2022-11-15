MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Demirok, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.



MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı.



Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.

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