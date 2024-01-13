MİT, PKK sorumlusunu 160 kilometre derinlikte vurdu

ÖRGÜT İÇİNDE KRİTİK ROLE SAHİPTİ



Aydın'ın Irak’a geçmesinin ardından Süleymaniye’de yerel halk üzerinde örgüte katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi. Aldığı ideolojik ve akademik eğitimler sayesinde Aydın'ın örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu biliniyordu.



Faik Aydın, Türkiye’de PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmalarında aktif bir şekilde rol aldı. Daha sonra örgütsel faaliyetlerine Avrupa’da devam etti. 2015 yılına kadar PKK/KCK’nın özellikle Fransa’daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalara katıldı.



Ağustos 2015’te Irak’a geçerek örgütün kırsal kadrolarında görev almaya başlayan Aydın, Irak/Asos Mazlum Doğan Akademilerinde eğitim aldı.



Aydın, PKK/KCK’ya yeni katılan unsurlara ideolojik eğitimler verdi. Son olarak ise Kerkük Eyaletine bağlı Süleymaniye/Çemçemal kırsalında bulunan Ş.Yılmaz Dersim Taburuna katıldı.

Muş Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla alınmış tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Faik Aydın’ın, örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği tespit edildi.



Faik Aydın'ın kardeşleri Saygı Aydın ve Ferhat Aydın da daha önceden öldürülmüştü. Aydın ailesinin bu nedenle PKK/KCK nezdinde “değer ailesi” olarak görüldüğü öğrenildi.