MİT, PKK'nın para kaynağını etkisiz hale getirdi

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PKK’nın en büyük gelir kaynaklarından biri, Irak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti. İran sınırı ve Süleymaniye kırsalı kullanılarak yapılan uyuşturucu ticareti PKK’nın denetiminde bulunuyor.

Bölgedeki uyuşturucu ticaret ağı örgütün izninde düzenleniyor, hatta söz konusu ticareti örgüt mensupları doğrudan yönetiyor.



Terörist Abdulmutalip Doğruci geçmiş dönemde örgütün Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini düzenliyordu. MİT’in saha ajanları, PKK’nın üst yönetiminin Doğruci’ni Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti.



MİT'TEN SIKI TAKİP



MİT, Abdulmutalip Doğruci’nin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği kara paranın Süleymaniye’de Abdulmutalip Doğruci tarafından aklandığı tespit edildi. Paranın kırsalda bulunan teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri vb. çeşitli teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi.



Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT düğmeye bastı. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı bir şekilde takip edilen Doğruci, Süleymaniye kırsalında bulunduğu sırada nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

KOD ADI CESUR VEDAT



Cesur Vedat kod Abdulmutalip Doğrucinin, geçmiş dönemde İstanbul’da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından dolayı adli takibata uğradı. Örgüte katılmadan önce PKK’nın gençlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

2017 yılında Irak’a geçerek kırsal da faaliyet göstermeye başladı.