MİT, PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu "Özgür Soreş"i etkisiz hale getirdi

MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan’ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos oluşturmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrenildi.



Bu çerçevede saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Şoreş'in Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu ve Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.

Eylem gerçekleştirmek için Irak’ın Gare alanından ayrılan Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.



150 BİN HEKTARDAN FAZLA ORMANIN YANMASINA SEBEP OLDU



Öte yandan, 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay’da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının Ateşin Çocukları İnisiyatifi kurucusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan’ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiği de MİT saha ajanları tarafından tespit edildi.