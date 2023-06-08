MİT, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi

PKK/KCK'nın bir üst düzey yöneticisi daha MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT'in saha ajanları, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

Dikkat çekmemek için MİT'in bölgedeki ekibi sık sık değiştirildi. Birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleriyle de Fehmi Öğmen ve ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

Uzun süreli çalışma ile konumu tespit edilen terörislere operasyon düzenlenmesi için uygun zaman beklendi. Düzenlenen operasyonda Sinan Dijvar kod Fehmi Öğmen ile beraberinde bulunan Ş.Reşit taburu sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih Çakal ve şoförleri Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

Fehmi Öğmen'in örgüte 1993 yılında katıldığı, yurtiçinde ve yurtdışında uzun yıllar faaliyet faaliyet yürüterek birçok terör eylemini organize ettiği belirlendi.