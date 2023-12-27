MİT saldırı hazırlığındaki sözde PKK yöneticisini vurdu

Bölücü terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin (Kadın savunma güçleri) sözde komutanı Zeynep Eyveri etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde yönetici kadrosuna yönelik operasyonlarına devam eden MİT, Aryen Are kod alı Zeynep Eyveri'nin Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğunu tespit etti.

Saha ajanlarından alınan bilgi doğrultusunda operasyon kararı verildi.

TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki askeri üslerine yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep Eyveri, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

ZEYNEP EYVERİ KİMDİR?



​Aryen Are kod Zeynep Eyveri, 2005 yılında, İran’dan örgüt saflarına katıldı. İran-Irak sınır hattındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derece sorumlu örgüt yöneticisi konumunda bulunan Eyveri'nin son olarak PKK/KCK-HPJ sözde komutanı olarak faaliyet gösterdiği biliniyordu.