MİT terör örgütü sorumlusunu Kuzey Irak'ta vurdu

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir üst düzey PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.
1991-2001 yılları arasında Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eylemi planlayan ve katılan Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen hedef listesine alındı.
MİT’in saha ajanları, yakın takibe alınan Mercen'in Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde olduğu tespit etti. Alandaki ağını kullanan MİT, Mercen'in takın çevresine sızdı.
TÜRKİYE'YE GEÇECEKTİ
Terörist Mercen'in, PKK’nın sözde orta saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.
ÖRGÜTÜN İŞLEYİŞİNİ BOZDU
32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.
KADIN TERÖRİSTLERDEN SORUMLUYDU
Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG askeri konseyi ve YJA-STAR konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK meclisine de üyeydi. Zap alanında kadın örgüt mensuplarından sorumlu olarak da faaliyet yürüten Mercen, son olarak PKK kuzey sevk ve idare karargahında kadın teröristleri komuta ediyordu.
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