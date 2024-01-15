MİT terör örgütü sorumlusunu Kuzey Irak'ta vurdu

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.



ÖRGÜTÜN İŞLEYİŞİNİ BOZDU



32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.



KADIN TERÖRİSTLERDEN SORUMLUYDU



Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG askeri konseyi ve YJA-STAR konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK meclisine de üyeydi. Zap alanında kadın örgüt mensuplarından sorumlu olarak da faaliyet yürüten Mercen, son olarak PKK kuzey sevk ve idare karargahında kadın teröristleri komuta ediyordu.