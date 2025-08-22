MİT tespit etti, jandarma operasyon düzenledi: Şanlıurfa’da iki gözaltı

MİT Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada iki zanlının Mersin’den tedarik ettikleri uyuşturucu hapları satmak için Şanlıurfa’ya götürmeye çalıştıkları istihbaratı elde edildi.

Zanlıların içerisinde bulunduğu aracı takip eden ekipler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı otoyol sorumluluk alanında durdurdu.

3 BİN 500 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.