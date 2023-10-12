MİT TIR'ları davası: Erdem Gül'ün dosyası savcılığa gönderildi

MİT TIR'ları davasında yargılama devam ediyor.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrasında Erdem Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile 13 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkmıştı.



Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erdem Gül yönünden ayrılan davanın görülmesine başlandı.



Duruşmaya avukatlarıyla katılan Erdem Gül duruşmada, "Yargıtay'ın bozma kararını hukuken kabul etmiyorum. Mahkemenizin direnmesini ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Gül'ün avukatları da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine ve duruşma günü beklenmeden sanık ve avukatlarına tebliğine karar verdi.

Duruşma 30 Kasım 2023'e ertelendi.Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Erdem Gül, "Hukuktan biz şunu bekliyoruz, bu ülkede özgür gazetecilik yapılmasını, hukuktan en büyük beklentimiz budur." dedi.

