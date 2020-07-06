MİT TIR'ları davasında istenen cezalar

MİT TIR'larının durdurulması davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 50 sanıktan 27'si için 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları istendi.



Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ ve PYD'nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da kapalı görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Bir sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Diğerleri hakkında da 5 ile 50 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. Sanıklar, savunma hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.