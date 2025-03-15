MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde emniyet müdürüydü: Firari FETÖ'cü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek", "istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G.'nin yakalandığını açıkladı.

Paylaşımında "FETÖ'cüleri tek tek yakalıyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Şüphelinin ByLock kullanıcı listesinde adı geçtiği de bildirildi.