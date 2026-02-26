MİT ve emniyetten DHKP-C'ye ortak operasyon: Eylem hazırlığındaki dört şüpheli gözaltında
26.02.2026 15:26
Anadolu Ajansı
Foto: Arşiv
NTV - Haber Merkezi
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda eylem arayışında olduğu belirtilen dört şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.
MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bu kişilerin İstanbul'un kritik noktalarında eylem gerçekleştirme arayışında olduğu belirtildi.
Emniyet güçleri silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik de operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda 22 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldığı bildirildi.