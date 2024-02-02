MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu: “İsrailli ajanlar araştırma şirketi gibi temas kurdu”

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.
Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.
EDİNİLEN BİLGİLERİ ÖZEL DEDEKTİFLER ARACILIĞIYLA MOSSAD'A SATTILAR
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.
MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; MOSSAD’ın, araştırma şirketi maskesi ile şüphelilerle ilk teması kurduğu saptandı.
Kurulacak ağda yer alacak kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verildiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemlerin de eklediği belirlendi.
Şüphelilerin de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını bildiği ancak, maddi çıkarlarını önde tuttukları için MOSSAD ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdükleri saptandı.
MOSSAD’ın kaynaklarını haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullandığı belirlendi.
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