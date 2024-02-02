MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu: “İsrailli ajanlar araştırma şirketi gibi temas kurdu”

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

﻿MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı.



Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; MOSSAD’ın, araştırma şirketi maskesi ile şüphelilerle ilk teması kurduğu saptandı.



Kurulacak ağda yer alacak kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verildiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemlerin de eklediği belirlendi.



Şüphelilerin de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını bildiği ancak, maddi çıkarlarını önde tuttukları için MOSSAD ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdükleri saptandı.



MOSSAD’ın kaynaklarını haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullandığı belirlendi.