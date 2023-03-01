MİT ve emniyetten ortak operasyon: DAEŞ’in kilit ismi yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DAEŞ'te üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DAEŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.