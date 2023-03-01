MİT ve emniyetten ortak operasyon: DAEŞ’in kilit ismi yakalandı

İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DAEŞ’in kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİT ve emniyetten ortak operasyon: DAEŞ’in kilit ismi yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DAEŞ'te üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DAEŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.

MİT ve emniyetten ortak operasyon: DAEŞ’in kilit ismi yakalandı - 1

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.

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