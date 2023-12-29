MİT ve emniyetten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki DAEŞ'liler yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet, terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Türkiye’deki sinagog ve kiliselerle, Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığı yapan 3’ü terör örgütünün sözde yöneticisi 32 kişi gözaltına alındı.

MİT ve emniyetten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki DAEŞ'liler yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla ’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü ’in sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DAEŞ’in Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu “Abu Yakin el Iraki” kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile “Ebu Leys” kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, “Abdullah el Cumeyli” kod adlı İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT’in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

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