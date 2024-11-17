MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasına darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK’nın Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür’ü yakaladı.

MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasına darbe

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü örgütü /KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, 'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasına darbe - 1

İstanbul'da olduğu belirlenen /KCK'lı Tunagür, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Serdar Tunagür, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öne Çıkan Video

13 yaşındaki çocuğun AIDS'ten ölümü: HIV çocuklara nasıl bulaşıyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...