MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasına darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK’nın Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür’ü yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
İstanbul'da olduğu belirlenen PKK/KCK'lı Tunagür, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Serdar Tunagür, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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