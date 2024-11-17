MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasına darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.