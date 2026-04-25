MİT ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu. Kilolarca ele geçirildi, değeri 300 milyon lira

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT ) ve Suriye İçişleri Bakanlığı ortak uyuşturucu operasyonuna imza attı.

MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. Bu istihbarata göre, gemi önce İskenderiye ve sonra Beyrut’a ulaştı.

Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı. Ancak MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.