MİT ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu. Kilolarca ele geçirildi, değeri 300 milyon lira
25.04.2026 15:12
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İçişleri Bakanlığı ortak uyuşturucu operasyonu yaptı. Lazkiye Limanı'ndaki gemide piyasa değeri 300 milyon lira olan 236 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. Bu istihbarata göre, gemi önce İskenderiye ve sonra Beyrut’a ulaştı.
Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı. Ancak MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
PİYASA DEĞERİ 300 MİLYON LİRA
Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.