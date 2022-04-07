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MİT videolu paylaşımla personel alımı yapacağını duyurdu (MİT personel alımı ne zaman?)

Milli İstihbarat Teşkilatı yeni personel alımı için web sitesinde video ilan yayınladı. Peki, MİT alımları ne zaman yapılacak? MİT personel alımı şartları neler?

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 04:52 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 08:32

MİT videolu paylaşımla personel alımı yapacağını duyurdu (MİT personel alımı ne zaman?)

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), personel alımı ilanını bir video ile duyurdu.

MİT, internet sitesinde yayınladığı iş ilanında “Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz” sloganını kullandı. Teşkilat tarafından yapılan paylaşımda 4 kadro için ilan açıldığı belirtildi.

İstihbarat ve dil uzmanlarının yanı sıra koruma ve emniyet memurları ile mühendisler MİT bünyesine katılacak.

MİT İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

-35 yaşını doldurmamış olmak.

-Üniversite mezunu olmak.

-2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak.

-Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Teşkilat'ta çalışmak isteyen adaylar önce öz geçmişini siteye yükleyecek. Ön değerlendirme sürecinin ardından uygun görülen adaylara dönüş sağlanacaktır.

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