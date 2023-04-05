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MİT yalanıyla 15 milyon liralık vurguna 5 gözaltı

Muğla'da kendilerini ''Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi'' olarak tanıtıp, şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon lirasını dolandıran 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin ''Libya operasyonu için para lazım.'' yalanını kullandıkları öğrenildi.

MİT yalanıyla 15 milyon liralık vurguna 5 gözaltı

'nın ilçesinde '''MİT görevlisiyiz'' yalanıyla 15 milyon liralık vurgun yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini ''MİT görevlisi'' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

MİT yalanıyla 15 milyon liralık vurguna 5 gözaltı - 1

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden ''Libya operasyonu için para lazım.'' diyerek 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

MİT yalanıyla 15 milyon liralık vurguna 5 gözaltı - 2

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

MİT yalanıyla 15 milyon liralık vurguna 5 gözaltı - 3

H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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