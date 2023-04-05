MİT yalanıyla 15 milyon liralık vurguna 5 gözaltı

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden ''Libya operasyonu için para lazım.'' diyerek 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.



Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin